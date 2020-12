Vincent Cassel pazzo d’amore per le sue donne a Rio De Janeiro

In Brasile davanti al mare Vincent Cassel è di casa ormai da tempo e proprio tra le onde è nato il suo amore per Tina Kunakey, sua moglie da due anni. Con la piccola Amazonie la famigliola se la spassa sulla spiaggia di Copacabana, come mostrano le immagini del settimanale “Chi”. L’ex di Monica Bellucci non ha dubbi: “Il Brasile è un Paese giovane e io amo la parte selvaggia della giovinezza”.