Deva, figlia di Cassel e della Bellucci accusata dagli hater di essersi ritoccata: lei risponde con una foto da bimba 

Stessi occhi, stessa bocca e il volto bellissimo di mamma Monica Bellucci. E' Deva Cassel, figlia 15enne dell'attrice e di Vincent Cassel, finita nel mirino degli hater. Già diva nel mondo della moda, con i grandi marchi che fanno a gara per aggiudicarsela come testimonial, la "piccola" star è stata accusata di essersi ritoccata chirurgicamente proprio per assomigliare alla famosa madre.

Deva, ecco la bellissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel Instagram 1 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 Instagram 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 12 di 12 IPA 10 di 12 IPA 11 di 12 DEVA CASSEL Instagram 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

In molti hanno rimarcato i cambiamenti avvenuti al suo viso della teenager, bocca più carnosa e sopracciglia più alte e le hanno attribuito subito un ritocchino chirurgico: "Perché non stai bene come sei? Sembravi carina prima dell'operazione, non devi imitare tua madre e rubare la sua identità. È meglio essere te stessa e trovare il tuo posto", scrive un follower.



Deva non ha perso tempo e nelle sue storie di Instagram ha negato una volta per tutte zittendo gli haters e pubblicando alcune fotografie private di lei da bambina: "Labbra e ciglia erano già grandi fin da quando ero piccola. So che non dovrei dare importanza a commenti come questo, ma stanno incominciando ad influenzare la mia vita. Quindi smettete di diffondere falsità se non avete prove. Eccovi le prove che il mio viso non è cambiato nel tempo se non per il fatto che sto crescendo..." e ha poi aggiunto: "Non pubblicherò ulteriori foto della mia infanzia perché si tratta della mia privacy. Sono consapevole che i pettegolezzi fanno parte del mondo social e che possono essere divertenti e far riflettere su molte cose ma su questo non potete controbattere".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI