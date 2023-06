"Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto - prosegue Monica Bellucci - È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita, conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista. Inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton". I due sono pronti a lavorare insieme, a breve inizieranno infatti le riprese del film "Beetlejuice 2" diretto da Burton e in cui Monica veste i panni della moglie del protagonista.

Monica Bellucci e Tim Burton si sono incontrati per la prima volta nel 2006 a Cannes. Ma l'amore è sbociato nel 2022, a Lione, dove si sono rivisti in occasione del Lumière Film Festival. Entrambi hanno alle spalle due matrimoni finiti e figli: l'attrice è stata sposata con Vincent Cassel dal 1999 al 2013 mentre il regista si è separato nel 2014 dalla moglie e attrice Helena Bonham Carter, con la quale si era sposato nel 2001.

La vita e la carriera di Monica Bellucci

Nata a Città di Castello nel 1964, fin da giovanissima inizia a lavorare come modella. Nel 1989 sfila a Parigi e New York guadagnandosi le copertine di Elle e Vogue, appare sul calendario Pirelli (immortalata da Richard Avedon) e su quello di Max. In pochissimo tempo diventa una diva e dalla moda al cinema il passo è breve. Il suo esordio su grande schermo è del 1991, con "La Riffa" di Francesco Laudadio. Da allora ha recitato in circa 60 film, da "Dracula di Bram Stoker" di Francis Ford Coppola, a "Malena" di Giuseppe Tornatore, da "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions" delle Wachowski a "La passione di Cristo" di Mel Gibson, fino a "I fratelli Grimm e l'incantevole strega" di Terry Gilliam e "Spectre" di Sam Mendes. Nel 1996, sul set de "L'appartamento", conosce Vincent Cassel, suo futuro sposo e compagno in diversi film. La coppia si è separata nel 2013 dopo 14 anni di matrimonio da cui sono nate le due figlie, Deva e Leonie.