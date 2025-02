“Mi piace dire di essere ‘un’italiana con un’attitudine francese’. – ha spiegato la figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel al settimanale “Grazia” - Penso che sia un’espressione capace di descrivermi perfettamente. Ho avuto l’opportunità di vivere in diversi Paesi e la Francia e l’Italia sono fra quelli che conosco meglio, quelli dove mi sento a casa. In Francia ho vissuto più a lungo, ho studiato e costruito la mia rete di amicizie e di relazioni, ma l’Italia per me rappresenta il calore, il cibo, la famiglia. Ogni tanto mi piace portare in Francia qualche aspetto della convivialità italiana, e viceversa, mi piace portare in Italia qualche abitudine o elemento della cultura francese. Adoro l’effetto ibrido della fusione delle due culture". Impossibile per la modella sceglierne uno solo: "Sono Paesi estremamente diversi e complementari… Poi ho la fortuna di aver viaggiato molto fin da piccola e di aver imparato quindi ad adattarmi facilmente e a sentirmi bene un po’ ovunque”.