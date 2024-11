Vincent Cassel e Narah Baptista innamoratissimi sul red carpet in attesa del loro primo figlio

Vincent Cassel e Narah Baptista sul red carpet francese sono affiatati e complici, e non lesinano sorrisi agli obiettivi dei fotografi. Lui, come un divo d'altri tempi, indossa un maglione a collo alto bianco e cappotto beige. Lei ha un abitino nero che lascia nude le gambe. Il pancino è appena percettibile sotto la stoffa, ma è lì che cresce. La modella ha annunciato la gravidanza a settembre: "Mammina ti aspetta" ha scritto pubblicando gli scatti in cui si carezza il ventre.