Vincent Cassel e Tina Kunakey sono diventati genitori di Amazonie

Fiocco rosa per Vincent Cassel e Tina Kunakey, che sono diventati genitori della piccola Amazonie. Si tratta della terza figlia per l'attore 52enne, dopo Deva e Léonie avute con Monica Bellucci, mentre è la prima figlia per la modella di 22 anni. "Amazonie est née" ha annunciato su Instagram Cassel, a margine di un'immagine di una foresta pluviale. Il nome è un omaggio al Brasile, Paese in cui la coppia vive per parte dell'anno.