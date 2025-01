Vincent Cassel, 57 anni, e la compagna, la modella Narah Baptista, 28, hanno annunciato la gravidanza a settembre, per poi comparire sui red carpet bellissimi e innamorati con il pancione in vista. Fanno coppia da un anno e mezzo circa. Le voci che li volevano insieme hanno iniziato a circolare a settembre 2023, quando sono stati avvistati a una festa in Brasile. Sono usciti allo scoperto in occasione del 57esimo compleanno dell’attore. L'estate l'hanno trascorsa insieme e i fotografi li hanno pizzicati in barca con la secondogenita dell'attore. In passato Vincent è stato legato a Monica Bellucci e dal loro amore da copertina sono nate le figlie Deva Cassel (modella e attrice ormai affermata) e Leonie. Dopo il divorzio dall'attrice, Cassel ha sposato Tina Kunakey nel 2018 a Biarritz e un anno dopo è nata la loro figlia Amazonie. Si sono lasciati a inizio 2023.