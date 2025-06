La settimana dele stelle

Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme si sono sposati, Biondo ha chiesto la mano della fidanzata Anna Dvalishvili, Jeff Bezos è pronto per le nozze in laguna con Lauren Sanchez. Ma non solo Cesare Cremonini si è rivisto con la ex, Roslainda Cannavò e Andrea Zenga hanno festeggiato il battesimo della figlia, Belen Rodriguez ha raccontato come sarà la sua estate e Margot Sikabonyi a 42 anni ha annunciato la terza gravidanza.