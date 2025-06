Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, nozze da favola: guarda che sfilata di vip

Una favola a lieto fine quella di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. I due si sono conosciuti durante il "Grande Fratello" nell'edizione 2022, quella vinta da Jessica Selassié, e non si sono più lasciati. Sono convolati a nozze in Campania, con il sì in chiesa e poi il ricevimento nel Castello medioevale di Castellammare di Stabia. A festeggiare con loro c'erano tanti amici vip, che hanno condiviso sui social il ricordo della giornata.