Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno scelto un look casual chic per la loro passeggiata tra i negozi del centro di Milano. Lei ha indossato camicia bianca e jeans chiari con un cappotto color cammello, e anche il suo fidanzato ha scelto toni neutri. Lanciano occhiate alle vetrine mentre camminano, poi si fermano per guardare qualcosa sullo smartphone. Non si lasciano mai la mano e, incuranti dei fotografi che li seguono, si fermano per scambiarsi un dolcissimo bacio. Si vede che tra loro la sintonia è tanta e che quello nato sotto i riflettori è vero amore.