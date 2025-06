Margot Sikabonyi è diventata famosa da ragazzina quando, appena 15enne, ha interpretato Maria Martini in "Un medico in famiglia". "Sono fuggita quattro volte. Non mi sentivo all’altezza, avevo la sindrome dell’impostore. E non sempre volevo stare su quel set" ha raccontato al Corriere della Sera. Prima va a Parigi a studiare recitazione, poi parte per un lungo periodo alle Hawaii a lavorare con i delfini e poi a Vancouver, in un'altra scuola di cinema. Dal 2008 insegna yoga, disciplina alla quale si era avvicinata per superare la morte del padre. "Pure Luca Barbareschi, quest’estate, quando ha prodotto il film che stavo girando, mi ripeteva 'ma allora che devi fa’? Insegnare yoga o fare l’attrice?'. Ma perché scegliere?" ha spiegato. Ora si apre per lei una nuova avventura con il terzo figlio in arrivo.