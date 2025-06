Il battesimo di Camilla si è svolto in una cornice intima ed elegante, perfetta per celebrare un momento tanto significativo. Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno curato nei dettagli il ricevimento: dai fiori delicati alle decorazioni dai toni pastello, tutto parlava di amore e di dolcezza. Rosalinda era raggiante in un abito rosa chiaro e romantico, mentre Andrea, emozionato, non ha smesso di guardare la sua famiglia con occhi colmi di felicità. La piccola Camilla, vera protagonista della giornata, è apparsa serena e coccolata da tutti. Sui social, le immagini del battesimo hanno subito fatto il giro del web.