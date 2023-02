Rosalinda Cannavò e l'amore per Andrea Zenga: "Non mi ha mai giudicata"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: un amore nato nella casa del "Grande Fratello Vip" che festeggia i primi due anni. Ospiti nel salotto di "Verissimo" l'attrice siciliana parla di come è maturato il sentimento con il suo ex coinquilino nella "casa più spiata d'Italia". "Ero in un periodo complicato e turbolento della mia vita e Andrea non mi ha mai giudicata", racconta Rosalinda, in arte Adua del Vesco. "Cercavo di ricostruire me stessa e ho trovato una persona che non si è mai fatta condizionare da quello che gli altri potevano dire di me".

Rosalinda e Andrea oggi convivono insieme a Milano e hanno festeggiato i loro primi due anni d'amore a Venezia. I due ex coinquilini non nascondono il progetto di un costruire una famiglia: "Rosalinda ha avuto un passato difficile ma ne è uscita dimostrando una grande forza", racconta Andrea che sul rapporto col padre Walter si mostra fiducioso: "Andiamo allo stadio e stiamo cercando di costruire un futuro insieme".