la settimana delle stelle

Tempo di vacanze per i vip che sotto l’ombrellone o in mare aperto svelano sorprese inaspettate: Elisabetta Canalis naviga nelle acque della Corsica con l’ex marito Brian Perri, Elodie si rilassa senza Andrea Iannone, Diletta Leotta allarga la famiglia, Belen in Sardegna appare con Stefano De Martino. E che dire di Elisabetta Gregoraci a cena con Corona e in spiaggia con Fedez?