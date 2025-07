Elisabetta Gregoraci si gode la sua estate da single, dopo aver messo una pietra sopra alla relazione con Giulio Fratini. Ma il fatto che non abbia un fidanzato accanto a sé non significa che la showgirl sia triste e sola: tutt'altro! Si gode le vacanze spensierata, postando sui social scatti mozzafiato in bikini, e anche in buona compagnia. I paparazzi l'hanno beccata infatti a cena con Fabrizio Corona e in spiaggia con Fedez.