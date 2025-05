Elisabetta Gregoraci è permalosa e sensibile, in amore è stata molto fortunata: “Sono stata molto amata. Mi sono innamorata anch’io, ho vissuto. L’amore è il motore della vita. Quando svanisce ci resti male, però va così, non dura per sempre, si va avanti” dice al Corriere. Dell’ex marito Flavio Briatore racconta: “Io e Flavio siamo come Al Bano e Romina, ci vogliono vedere sempre insieme a tutti i costi… Se non fossi stata innamorata di Flavio non ci sarei rimasta 13 anni. Tredici anni, mica sei mesi. E non gli starei accanto ancora oggi… Stiamo bene così, siamo affiatati e ci punzecchiamo di continuo”. Ma esclude un ritorno di fiamma. Capitolo chiuso anche con Giulio Fratini: “Con Giulio è finita dopo due anni. Ho deciso io, sono successe certe cose, ma fa parte del gioco. Ora comunque siamo in buoni rapporti”. E della vita sentimentale Elisabetta dice: “Ogni storia è diversa. Mi fido troppo, pure nelle amicizie, a volte le persone sono diverse da come immagini” e aggiunge che – essendo calabrese – no, non perdona!