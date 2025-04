Elisabetta Gregoraci e l'emotional eating: "Ho avuto un crollo dovuto allo stress"

Gregoraci spiega come a innescare il malessere fisico sfociato sul cibo sia stata la combinazione di più cambiamenti avvenuti quasi in contemporanea. "Non riuscivo a capacitarmi di come certe cose fossero cambiate se fino al giorno prima erano in un altro modo", confida la conduttrice calabrese che sulle cause aggiunge: "Ho perso un programma a cui ero legata da tanto tempo e mio figlio Nathan si è trasferito a Ginevra per motivi di studio".