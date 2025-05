Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi alla resa dei conti dopo la lite per Pierpaolo Pretelli

La loro esperienza comune al "Grande Fratello Vip" è stata burrascosa e le ha viste l'una contro l'altra con Pierpaolo Pretelli al centro. Oggi, quattro anni dopo, Elisabetta Gregoraci è ospite di Giulia Salemi nel suo podcast "Non lo faccio x moda". Un'occasione per chiarire e per seppellire l'ascia di guerra: "Mi è dispiaciuto non aver avuto la possibilità di salutarlo. Tu eri furiosa di quella cosa, non abbiamo mai fatto un aperitivo o una cena. Hai bloccato tutte le pagine" ha detto Elisabetta. E Giulia ha replicato: "Tu non ci hai mai scritto, però. Se hai piacere, possiamo recuperare".