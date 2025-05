Elisabetta Gregoraci presa di mira sui social, il suo ex la difende

Giulio Fratini non si è mai esposto sui social a proposito delle compagne famose. Oltre alla ex Elisabetta Gregoraci e all’attuale compagna Antonella Fiordelisi, vanta nel suo passato amoroso anche una liaison con Raffaella Fico. Questa volta prende la parola e lo fa per difendere le donne del suo cuore. Tutto è partito da un post in cui Fratini annuncia l’apertura di un bar all’interno di un albergo che appartiene a suo padre. La Gregoraci commenta con un semplice: “Sandro”, con l’emoticon di un cuoricino. Evidentemente c’è confidenza tra il genitore dell’imprenditore toscano e la conduttrice tv.