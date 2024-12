Per la 24enne Sara Barbieri è il primo figlio, mentre Corona è già padre di Carlos Maria (22 anni) avuto dall'ex moglie, la modella Nina Moric. Qualche settimana fa si erano ritrovati tutti per una cena in famiglia, ma Corona aveva specificato via social: "Vi prego di non chiamarla famiglia allargata". Seduti al tavolo di un locale insieme a lui c'erano l'ex moglie Nina Moric, il figlio Carlos e la fidanzata Sara Barbieri con il pancione lievitato. In quell'occasione aveva anche rivelato il nome scelto per il secondogenito: Thiago.