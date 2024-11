Fabrizio Corona posa con aria strafottente mentre Nina Moric, sorridente come non la si vedeva da tempo, gli circonda la spalla con un braccio. Dall'altro lato del tavolo c'è il loro figlio Carlos, 22 anni, e accanto a lui Sara Barbieri che sfoggia il pancione fasciato da una maglietta bianca. A Natale, giorno più giorno meno, darà alla luce il bebè che aspetta dal compagno. "Ecco la mia splendida famiglia. Tutto ciò che davvero ho saputo creare. So bene che non è facile vivere con me, di fianco a me, non è facile nemmeno per me, credetemi. Eppure attraversando mille tempeste, pianti, gioie e anche tragedie, siamo arrivati fino qui", scrive condividendo le immagini. "Adesso aspettiamo T. , al quale daremo solo amore, cercando di migliorare, ogni giorno: errore su errore" promette. Se nel testo pubblicato nel post l'iniziale del nome del bebè è puntata, nelle storie lo scrive per esteso: Thiago. E poi conclude: "La perfezione non esiste, ma vi prego di non chiamarla famiglia allargata: l’amore non si allarga come un maglione... L’amore investe tutto, altrimenti è solo un’illusione passeggera". La sua ex moglie è d'accordo, e anche lei condivide il messaggio.