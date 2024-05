Nina Moric e Fabrizio Corona genitori di Carlos Maria

Nina Moric ha accolto con serenità la notizia della nuova paternità imminente di Fabrizio Corona. La loro esperienza da genitori con Carlos Maria Corona è stata a dir poco burrascosa: non sono mancate le liti e le lotte, sia mediatiche che in tribunale, per l'affidamento del ragazzo. La modella per un lungo periodo non ha frequentato il figlio e lui si è ritrovato spesso tra due fuochi, dimostrando alcune volte di essere più vicino alla madre e altre di condividere il punto di vista del padre.