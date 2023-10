Nessun furto "Nessuna guerra tra i miei genitori, il furto non c'è stato" dice Carlos Corona, riferendosi alle accuse che Fabrizio Corona aveva lanciato a Nina Moric nel 2022, quando aveva detto in un video Instagram che la sua ex moglie gli aveva sottratto 50mila euro. "Quello che è stato riportato sono cose travisate, non sono cose attendibili. Non c'è stato nessun tipo di furto, potete crederci o no, io non ci ricavo nulla. Comunque voglio dire che l'importante è fare le cose con libertà e spontaneità, perché uno se lo sente e lo vuole fare", spiega.



Attacco velato al padre "Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me" dice Carlos Corona. Il riferimento è alle rivelazioni che il padre Fabrizio Corona ha fatto negli ultimi tempi in vari programmi tv. "Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un'idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c'è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c'è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili".

I rapporti con la madre Riguardo ai rapporti con Nina Moric, Carlos Corona spiega: "Mia madre non è mai sparita. Bisogna fare chiarezza: nessuno ha rubato, nessuno ha offeso, nessuno ha insultato". E poi prosegue: "Non c’è alcun conflitto. Questa è la verità. Io posso vedere mio padre, posso vedere mia madre. Questo quando voglio, perché loro sono persone responsabili e civili. Ci sta che io possa avere la libertà di scegliere".



Una lunga lontananza Nel video pubblicato da Carlos Corona lui e la madre appaiono complici, stretti l'uno all'altra. Ma che i loro rapporti siano stati tesi e altalenanti a lungo è sotto gli occhi di tutti. A febbraio si erano rivisti in occasione della mostra dei quadri di Nina Moric dopo molti mesi di lontananza. Poi la ex modella, a seguito dell'asportazione di un seno dopo una grave infezione aveva raccontato: "Non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n'era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop. Mi hanno abbandonata tutti... E' da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo".