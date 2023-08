"A maggio ho avuto un problema al seno. Un’infezione che è finita in sepsi. Sono stata attaccata da un batterio, è spuntato come un nodulo che poi ha cominciato a espandersi" ha raccontato Nina Moric. "Sono andata in un ospedale milanese dove sono stati, diciamo così, negligenti. Mi hanno dato antibiotici, cose blande. Ma il male si è diffuso", ha detto. Il problema purtroppo non era destinato a risolversi in maniera così semplice e il peggio doveva ancora arrivare. "Dopo un mese, il mio seno era viola, una 'bomba' che mi dava dolori atroci. Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale" ha spiegato. Ne aveva già parlato sui social a caldo, ma in maniera generica e senza entrare nel dettaglio.



Le ferite di Nina "Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco" ha fatto sapere Nina Moric. Ma le ferite più grandi e dolorose non sono quelle lasciate dal bisturi. "Non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n'era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop", nemmeno Carlos Maria Corona, avuto 21 anni fa dal suo ex marito Fabrizio Corona, si è fatto vedere. La 47enne ha aggiunto anche: "Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia. Ed è uno stacco definitivo. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo". In effetti il rapporto con il ragazzo è sempre stato molto complicato, fatto di calorosi riavvicinamenti e gelide separazioni.

