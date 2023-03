Nina Moric ha ritrovato il sorriso con Daniele Radini Tedeschi

La modella fa coppia con Daniele Radini Tedeschi e il settimanale Chi li ha paparazzati in versione piccioncini a spasso a Milano, mano nella mano e con gli occhi luminosi. Fanno shopping in pasticceria poi insieme vanno a fare visita a un amico.

Nina Moric ha scelto un look decisamente sexy, tutta in nero con crop top, leggins e stivaletti con il tacco alto. Casual e sobrio Daniele Radini Tedeschi con cappotto blu, jeans e sneakers. Insieme sono felici e si vede mentre passeggiano per mano e regalano sorrisi ai flash. Il critico d'arte, da perfetto gentleman, si china a raccogliere la borsetta della sua compagna.

Chi è Daniele Radini Tedeschi Daniele Radini Tedeschi è un critico e storico dell'arte romano, noto al mondo accademico per i vari premi e riconoscimenti di cui è stato insignito, e al pubblico televisivo per essere stato opinionista a "Vieni da me", programma condotto da Caterina Balivo. A 36 anni, il nuovo compagno di Nina Moric ha all'attivo numerose pubblicazioni e incarichi importanti in esposizioni prestigiose, tra cui la Biennale di Venezia.

L'amore per l'arte Sarà stato proprio l'amore per l'arte a far scoccare la scintilla tra Nina Moric e Daniele Radini Tedeschi? Lei ha di recente debuttato come pittrice esponendo le sue opere in una mostra a Bergamo. Il vernissage è stato anche l'occasione per riabbracciare il figlio Carlos Corona, che non vedeva da molti mesi.