Altro che pace tra Nina Moric e Fabrizio Corona, lo sfogo contro l'ex marito: "Pensi solo ai soldi"

Un rapporto difficile quello tra Fabrizio Corona e Nina Moric , fatto di ripetuti litigi, accuse, denunce, riavvicinamenti. Le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi sembravano descrivere l'ex coppia nel bel mezzo di quest'ultima fase: un'ascia di guerra sotterrata per il bene di loro figlio Carlos. Ma un uragano improvviso ha ribaltato l'idea che la tensione tra i due fosse davvero finita. Nina si è sfogata via social contro l'ex marito, affondandolo letteralmente: "Non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua".

"Fabrizio caro, ho sperato fino all’ultimo che, almeno di fronte ad una disgrazia, potessi essere un uomo, un padre, una persona morale", così inizia il messaggio di Nina Moric postato nelle storie di Instagram. "E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Sì, ho scritto Carlos perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfermia", ha scritto l'ex modella, proseguendo con un velenoso attacco che non lascia scampo a Corona: "Mi hai tolto tutto. Mio figlio perché ti serviva come free pass per uscire dal carcere, la salute, perché entrambi paghiamo quotidianamente le conseguenze delle tue azioni. Mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente. Ma evidentemente non ti è bastato, vuoi sempre di più".

La Moric ha anche raccontato dei retroscena legati al loro rapporto, tirando ancora in ballo il figlio: "Ti voglio ricordare - perché io non posso dimenticarlo - che mi hai chiesto e ti ho dato molti soldi per lasciarmi l’affido esclusivo di Carlos, che per te ha sempre avuto un prezzo, come tutto ciò che ti circonda. E non negare l’evidenza perché all’epoca abbiamo firmato la scrittura privata con gli avvocati, documento che io ancora conservo ma che non mostrerò a nostro figlio. Mi fai tenerezza, anche i reietti hanno più umanità di te. Sei un nulla e rimarrai tale per l’eternità, ma ricordati che tutto questo lo hai voluto solo tu".

Un lungo messaggio lucido e carico di acredine che termina in maniera lapidaria: "Almeno lasciaci in pace, non cercarci più soprattutto Carlos in questo delicato momento. Vivi la tua vita, ma non rovinare più la nostra. Ti prego, almeno questo. Noi non siamo la tua famiglia perché la tua presenza è una luce fredda in cui ogni cosa perde colore, e lo perde per sempre. Buona vita, Fabrizio. Abbi cura di te".

L'esame di maturità di Carlos - Carlos ha appena sostenuto l'esame di stato al liceo classico e in quell'occasione i suoi genitori si sono uniti in un abbraccio social. "Vi amo", ha scritto Corona a commento di un post taggando il figlio e l'ex moglie. E poi ancora: "Uniti ce la faremo", rivolgendosi al ragazzo e a Nina.

Un nuovo amore per Corona? - Intanto si fa strada l'ipotesi di una nuova fiamma nel cuore di Corona. Dopo il matrimonio misteriosamente saltato con Lia Del Grosso e l'amicizia speciale con Asia Argento, al suo fianco sembra esserci Sophie Codegoni. L'ex tronista di "Uomini&Donne" compare in un video pubblicato su Instagram in cui, durante un confronto tra Fabrizio e la polizia, è lui stesso a dichiarare: "È la mia fidanzata, la mia convivente". Poi però, da entrambe le parti, non una parola di più su quali siano davvero i loro rapporti.