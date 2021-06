Carlos Corona ha sostenuto l'esame di maturità, l’abbraccio con Nina Moric

Carlos Corona ha raggiunto un traguardo importante superando a pieni voti l'Esame di Stato al liceo classico. A festeggiarlo fuori dall'istituto c'è mamma Nina Moric , fiera come non mai di suo figlio. "Lascia che gli altri siano orgogliosi di quante pagine hanno scritto; preferisco lasciarti vantare di quelle che leggi. Ti amo mio campione", ha scritto postando sui social le foto con il ragazzo.

Leggi Anche Carlos Corona fa il "duro" con frasi omofobe sui social e mamma Moric si infuria

Carlos per l'occasione ha scelto un outfit elegante e formale, in camicia bianca e pantaloni neri. Emozionato, ma soprattutto orgoglioso del risultato, si è lasciato abbracciare da Nina appena uscito dall'istituto milanese con il diploma in tasca. "Allora come è andata?" chiede la Moric al figlio. Lui si limita a fare il gesto dell'ok con entrambe le mani, e lei esplode di gioia.

Sebbene a distanza, anche Fabrizio Corona non ha fatto mancare il supporto a suo figlio. E' agli arresti domiciliari, perciò non ha potuto essere presente all'uscita da scuola. Sui social però ha condiviso tutta la sua gioia: "Orgoglioso di te. Si supera tutto solo uniti. Vi amo Carlos Maria e Nina Moric".

Potrebbe interessarti anche: