Fabrizio Corona abbracciato a Nina Moric… per il bene di Carlos

Il loro rapporto è stato più volte spezzato da liti furiose e accuse reciproche, ma Nina Moric e Fabrizio Corona non smettono mai di provare ad andare d'accordo, soprattutto per il bene di loro figlio Carlos . Il settimanale Chi li ha paparazzati a Milano, mentre si scambiano un tenero abbraccio. Segno che l'ascia di guerra è stata sotterrata, almeno per il momento.

Carlos ha appena sostenuto l'esame di stato al liceo classico e anche in quell'occasione i suoi genitori si sono uniti in un abbraccio social. "Vi amo", ha scritto Fabrizio a commento di un post taggando il figlio e l'ex moglie. E poi ancora: "Uniti ce la faremo", rivolgendosi al ragazzo e a Nina.

Per loro tre è stato un anno difficile, con Fabrizio che è tornato in carcere e poi di nuovo ai domiciliari, e Carlos che ha trascorso un periodo in Croazia dai genitori di Nina. Nel frattempo ci sono state frecciate taglienti e accuse pesanti via social, ma a vedere Corona e la Moric abbracciati, con lei che sorride chiudendo gli occhi, sembra davvero tutta acqua passata. Per il bene del figlio sono disposti a mettere da parte qualunque incomprensione.

Un nuovo amore per Corona? - Intanto si fa strada l'ipotesi di una nuova fiamma nel cuore di Corona. Dopo il matrimonio misteriosamente saltato con Lia Del Grosso e l'amicizia speciale con Asia Argento, al suo fianco sembra esserci Sophie Codegoni. L'ex tronista di "Uomini&Donne" compare in un video pubblicato su Instagram in cui, durante un confronto tra Fabrizio e la polizia, è lui stesso a dichiarare: "È la mia fidanzata, la mia convivente". Poi però, da entrambe le parti, non una parola di più su quali siano davvero i loro rapporti.

