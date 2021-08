Tra Fabrizio Corona e Nina Moric scoppia (ancora) la pace: "Ciò che conta è l'amore"

Un rapporto a dir poco burrascoso, quello tra Nina Moric e Fabrizio Corona . Dalla fine del loro matrimonio è partita una serie infinita di accuse reciproche, attacchi velenosi e panni sporchi lavati in tv, inframezzati da brevi sprazzi di pace. Qualche mese fa era andato in scena l'ultimo attacco social, ma ora tra i due sembra essere tornato (almeno per il momento) il sereno: "Alla fine ciò che conta è l'amore", ha commentato l'ex paparazzo.

"Che dire... che la vita è così. Perché ciò che conta alla fine è l'amore della cosa più cara. Con la immensa speranza che sia così per sempre ammettendo gli innumerevoli errori fatti", ha scritto Corona postando una foto in cui appare sereno insieme a Nina. Un'ammissione di colpa in piena regola insomma, che potrebbe aprire un nuovo capitolo della loro vita.

A giugno il settimanale "Chi" aveva pubblicato scatti della coppia di ex insieme felici e abbracciati, ma poi la Moric era partita all'attacco. "Non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi. Hai fatto scattare foto di nascosto per poi venderle, fingendo ancora una volta un riavvicinamento mai sentito da parte tua", aveva tuonato lei sui social promettendo una rottura definitiva. Ma l'amore per il figlio Carlos è stato più forte di tutto e li ha spinti a ricucire gli strappi per ricreare un clima sereno. Già pochi giorni fa, per il compleanno del ragazzo, Fabrizio aveva postato immagini amarcord della famiglia al completo, e ora arriva il suo post d'amore e lo screenshot di una videochiamata a tre. E i follower sperano già in un ritorno di fiamma...

