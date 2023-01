Nina Moric incontenibile, i capezzoli sgusciano fuori dal reggiseno

Bella e selvaggia come non mai, ha indossato una longuette scintillante e un reggiseno che conteneva a fatica il suo seno esplosivo. L'incidente hot era dietro l'angolo e non ha tardato ad arrivare: dal top striminzito ecco spuntare i capezzoli.

Nina Moric era tra gli ospiti del party di inaugurazione di un centro estetico di Roma. Da vera star, ha scelto pose audaci e maliziose per le foto di rito. Ha sfoggiato due outfit, uno più sexy dell'altro. Prima crop top e minigonna, entrambi attillatissimi che sottolineavano ogni curva. Poi ha alzato l'asticella della seduzione, con longuette rossa scintillante e micro reggiseno metallizzato che non bastava a contenere il décolleté. I capelli selvaggi raccolti in tante treccine e gli sguardi di fuoco erano seducenti, ma i flash sono attirati dai capezzoli che sgusciano fuori dalla stoffa e fanno capolino.



PROVOCANTE Le scelte di stile audaci e spregiudicate non sono una novità per Nina Moric, che più volte ha lasciato a bocca aperta i fan con le sue foto sensuali. Dai calendari senza veli fino agli scatti social in topless, la modella non si è mai fatta troppi problemi a mostrare le sue curve mozzafiato. Pose provocanti e tanta pelle nuda sono stati protagonisti della sua pagina social a lungo, finché non ha deciso di cambiare la propria immagine e di eliminare i post più espliciti.