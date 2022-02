Nina Moric sfila col seno a vista: “Bisogna essere se stessi sempre”

Contraria al bigottismo e sicura di sé, Nina Moric sfila con la sua falcata decisa a Milano durante la Fashion Week e sfoggia una tuta trasparente che mette in risalto il suo fisico perfetto. Si intravede il seno nudo e con il suo sex appeal attira tutti i flash. Poi quando riappare sulla passerella sfodera uno stacco di coscia imperdibile e uno spacco inguinale che lascia a bocca aperta.

Leggi Anche Nina Moric ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

“Viviamo di apparenza, perdersi è un attimo – ha detto a Tgcom24 Nina Moric nel backstage di Sophia Nubes - l’apparenza è tutta illusione, la forza è essere se stessi sempre nonostante tutto ciò che ci confonde”. Lei è decisa e sicura di sé quando affronta le domande e quando esibisce il suo corpo mezzo nudo con nonchalance.

All’evento partecipa anche Fabrizio Corona, ma i due vanno dritti per la loro strada. Nina Moric sembra tornata la regina delle passerelle di una volta, quando negli anni Novanta conquistava i red carpet con il suo fascino inesauribile. Ha sfilato per le più importanti maison di moda, ha partecipato a show televisivi, ha riempito pagine di gossip, sempre fedele a se stessa con la sua solita carica di sex appeal. Sfoglia la gallery e guardala a seno al vento con addosso una tutina trasparente che mette in risalto il suo fisico al top.

Leggi Anche Carlos Corona compie 19 anni: guarda il party con Nina Moric e gli auguri social di Fabrizio

Nina Moric ha un nuovo fidanzato: ecco chi è Chi 1 di 14 Chi 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: