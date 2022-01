Fabrizio Corona e Carlos, prima foto dell'anno insieme… nudi

Il nuovo anno inizia col botto per Fabrizio Corona e suo figlio Carlos Maria. Insieme alle terme si divertono a fare la lotta nella vasca idromassaggio, poi posano statuari con addosso solo un tanga striminzito, con muscoli e tatuaggi in bella mostra. Insieme a loro c'è Sara Barbieri, la giovane compagna dell'ex paparazzo, che li riprende e se la ride con le loro gag.

Carlos e Fabrizio in acqua scherzano e fanno i "duri" nella lotta, con il padre che prova a sopraffare il figlio e lui che si ribella. Sara riprende tutto tra urletti e grida, con i due ragazzi che mettono in mostra le loro doti fisiche. Poi posano per qualche scatto ricordo abbracciati e sorridenti, con il fisico statuario sfoggiato con fierezza. Di recente, il figlio dell'ex paparazzo e di Nina Moric ha debuttato come modello e il suo papà non potrebbe esserne più fiero: "E' diventato grande", scrive commentando le loro foto insieme.

Quando Sara si tuffa nella vasca, è il suo turno di subire gli assalti di Fabrizio. Come ha fatto con il figlio, anche con la compagna lui tenta l'assalto e la trascina con sé sott'acqua tra le risate, offrendo a favore di videocamera una panoramica del lato B nudo. Lui e la Barbieri fanno coppia già da qualche mese e sono molto affiatati, e anche Carlos sembra in sintonia con la compagna del papà.

Potrebbe interessarti anche: