Fabrizio Corona e la sua nuova fiamma, guarda che "limonata" social

Fabrizio Corona ha trovato l'amore? Pare proprio di sì, a giudicare dai video di baci appassionati che posta sui social. Si lancia in effusioni bollenti con la giovane modella Sara Barbieri e poi condivide gli attimi di eros con i follower. "Ma l'amore che cos'è" scrive lui, "Vi da fastidio?" domanda lei pubblicando lo stesso filmato del loro momento privato.

Corona ha abituato i suoi follower ai colpi di scena, e anche questa volta è stato all'altezza della sua reputazione. Mentre si parlava ancora della ritrovata serenità con la ex moglie Nina Moric, lui aveva già pronto un nuovo modo per stupire. Con la Barbieri è uscito allo scoperto all'improvviso, con baci bollenti e sensuali che lasciano poco spazio a dubbi sul loro legame. L'inquadratura stringe sulle bocche che si toccano e si lasciano andare alla passione travolgente.

La vita sentimentale di Fabrizio è stata sempre molto travagliata. Dopo la rottura con la Moric (con cui è stato sposato per diversi anni e da cui ha avuto un figlio, Carlos), è stata la volta di Belen Rodriguez con cui ha avuto un legame intenso. E' stato legato a lungo a Silvia Provvedi ma poi le loro vite hanno preso strade diverse, non senza clamore mediatico. Anche il rapporto speciale con Asia Argento ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa, sempre in bilico tra amicizia e amore. E' stato a un passo dalle seconde nozze con Lia Del Grosso, di cui poi si sono perse le tracce improvvisamente. Ora è la volta della giovane e bellissima Sara, con la quale sembra avere un feeling davvero speciale. Sarà la volta buona?

