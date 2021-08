Fabrizio Corona e lo struggente messaggio per Nina Moric: "Volevo solo dirti grazie"

Tra Fabrizio Corona e Nina Moric le cose non sono mai state facili. A luminosi momenti d'intesa si sono sempre alternati bui periodi di separazione. Per l'ennesima volta stanno provando a ricostruire un rapporto sano per il bene di loro figlio Carlos e l'ex paparazzo ce la sta mettendo davvero tutta. Dopo essersi assunto la piena responsabilità dei propri errori ha indirizzato alla ex moglie un nuovo, struggente, messaggio social. "Vorrei dirti solo grazie", le scrive postando le foto degli attimi felici. Lei non esita a rispondere: "Perdoniamoci, ti voglio bene".

"Grazie per avermi donato la cosa più bella della mia vita... E per avere avuto il coraggio di prendere una decisione che ha cambiato la dura realtà che stavamo vivendo. È come un puzzle... ogni cosa al suo posto" scrive Corona nel messaggio social alla Moric. E prosegue: "Dobbiamo avere la forza di perdonarci l’un l’altro tutto il male che ci siamo fatti... Il nostro vissuto è pieno di dolore e difficoltà... ma ho la certezza che se continuiamo a rispettarci come adesso il nostro sarà un bel domani... Lo dobbiamo al nostro meraviglioso figlio che merita una vita migliore".

Leggi Anche Carlos Corona compie 19 anni: guarda il party con Nina Moric e gli auguri social di Fabrizio

La replica di Nina non si fa attendere, sempre via social: "Perdoniamo tutto a noi stessi e nulla agli altri. Il perdono non cambia il passato, ma di certo amplia il futuro. Siamo tutti impastati di debolezze e di errori: perdoniamoci reciprocamente le nostre sciocchezze: questa è la prima legge di una serenità meritata per Lui, noi... tutti. Ti voglio bene", scrve nelle Storie.

Insomma, i buoni propositi da parte di Fabrizio ci sono tutti e la voglia di ricostruire un legame sereno con la madre di suo figlio sono evidenti. Già in passato lui e Nina avevano provato ad andare d'accordo ma, complici i loro caratteri forti e testardi, i tentativi erano naufragati in un mare di accuse e minacce. Stavolta però la storia potrebbe davvero cambiare, ed è l'augurio di tutti i follower.

Potrebbe interessarti anche: