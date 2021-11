Nina Moric ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Il passato è decisamente stato archiviato, e per Nina Moric è tempo di guardare al futuro. La modella ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, all'insegna dell'amore. Il protagonista è Carlo Galatà , medico catanese che le ha rubato il cuore e ridato il sorriso. Il settimanale Chi li ha paparazzati insieme a Milano e i loro baci focosi non lasciano spazio a dubbi.

La vita sentimentale della Moric è stata turbolenta, ma accanto a Galatà il suo cuore sembra aver trovato pace. Si frequentano da alcune settimane e sono molto affiatati e appassionati. Lui ha 36 anni, 9 meno di lei, ed è un chirurgo estetico che lavora in una prestigiosa clinica con sedi a Catania e Barcellona. Lontano dal mondo dello showbiz, è amico di molti vip grazie probabilmente al suo lavoro.

Nina e Carlo hanno trascorso insieme un romantico weekend all'ombra dell'Etna e ne hanno approfittato per il debutto social condividendo romantiche foto abbracciati. Per la modella è un momento di grande serenità, dopo essere riuscita a chiarire definitivamente i rapporti con Fabrizio Corona, suo ex marito da cui ha avuto il figlio Carlos. Dopo anni di liti e accuse sono riusciti a trovare un nuovo equilibrio sulle basi date dall'affetto e l'amicizia. E ora che anche lui ha una nuova compagna, forse è davvero arrivato il tempo di sotterrare l'ascia di guerra per formare una felice e serena famiglia allargata.

Potrebbe interessarti anche: