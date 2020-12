Nina Moric sexy e rock'n'roll in topless su Instagram

"Giusto per ricordarmi che sono troppo f**a", scrive Nina Moric su Instagram postando una foto ad alto tasso erotico. Sexy e rock'n'roll la ex modella posa in topless, nascondendo con una chitarra giusto i capezzoli. Chiude poi la didascalia con una promessa che lascia i follower a bocca aperta: "Prossime foto saranno ancora più fantastiche!" Chissà cosa ha in mente...