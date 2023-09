Lui in tv ha detto: “Non vede mai Carlos, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo, in quei pochi momenti di lucidità, sta male perché non è madre”. Parole pesanti che non hanno lasciato indifferente la modella che sui social ha scritto: “Non permettere a nessuno di spegnere la tua luce”. E non solo…

Su Instagram, Nina Moric ha risposto a tono alle accuse di Fabrizio Corona scrivendo: "Le persone veramente malvagie non feriscono solo gli altri. Sono addirittura orgogliosi del dolore che causano e poi cercano di incolpare le loro vittime. Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento".

Un riferimento a Corona Nina Moric ha postato altre storie – poi rimosse – scrivendo in riferimento a Fabrizio Corona: “Quando un uccello è vivo mangia le formiche. Quando l'uccello muore, le formiche lo mangiano. Da un albero si possono creare un milione di fiammiferi, ma basta un fiammifero per bruciare un milione di alberi. Le circostanze possono cambiare in qualsiasi momento. Non svalutare né ferire nessuno, potresti essere potente oggi, ma il tempo è più potente di te”.

Le parole dure di Corona Fabrizio Corona, ufficialmente libero da pochi giorni, ospite in tv da Francesca Fagnani aveva dichiarato su Nina Moric: “Non ci puoi fare più niente perché lei non ci sarà più per lui” riferendosi allontanamento tra madre e figlio. Proprio Carlos Maria Corona, 21 anni festeggiati in Costa Smeralda ad agosto, è la ferita aperta di Nina. Tempo fa la modella aveva detto di provare un amore smisurato per il ragazzo ma che purtroppo tra loro si era creata una grande distanza. "Non ho più una famiglia. Mio figlio non è famiglia: è parte di me, siamo le due metà della luna, ce l’ho dentro. Ma è tanto che non lo vedo".

Nina Moric e i problemi di salute In questi mesi Nina Moric ha dovuto affrontare molti problemi, in primis quelli di salute dovuti a un’infezione al seno degenerata, per la quale si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. “Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi” aveva raccontato. Poi si è pure sentita molto sola. “Mi hanno abbandonata tutti. Non sto distribuendo colpe. Non punto il dito. Ma è da quasi cinque anni che non ho più gli affetti primari. I genitori, le sorelle, la famiglia” ha detto sui social.

Il 23 novembre in tribunale I guai di Nina Moric non finiscono qui. Un anno e mezzo fa Fabrizio Corona ha accusato la ex moglie di avergli sottratto 50mila euro. Tra due mesi ci sarà la prima udienza in tribunale. E la modella sui social ha scritto: “Ora racconti la tua richiesta di tre anni di reclusione nei miei confronti. L'udienza sarà il 23 novembre… Non vedo l'ora. Le persone malvagie si sostengono sempre a vicenda. Questa è la loro forza principale”.