la settimana delle stelle

Giulia De Lellis e Tony Effe sono finalmente diventati genitori: l'influencer ha dato alla luce Priscilla e la gioia della coppia è incontenibile. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono mamma e papà già da qualche mese, hanno organizzato una festa con poco sfarzo e tanto amore per il battesimo del piccolo Kian. Intime e discrete anche le nozze a Ginevra del figlio di Sophia Loren ma, va detto, per Carlo Ponti e Mariam Sharmanashvili era il secondo sì dopo quello ben più pomposo celebrato in Georgia. E a proposito di matrimonio: Aurora Ramazzotti ha finalmente svelato quando verrà celebrato il suo con Goffredo Cerza. Arriveranno all'altare anche Elisabetta Canalis e Alvise Rigo? Chissà… Certo è presto per dirlo ma i due, che fanno coppia da poco, stanno piano piano uscendo allo scoperto.