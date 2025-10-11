la settimana delle stelle

Dal parto di Giulia De Lellis alle nozze del figlio di Sophia Loren
Giulia De Lellis e Tony Effe sono finalmente diventati genitori: l'influencer ha dato alla luce Priscilla e la gioia della coppia è incontenibile. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, che sono mamma e papà già da qualche mese, hanno organizzato una festa con poco sfarzo e tanto amore per il battesimo del piccolo Kian. Intime e discrete anche le nozze a Ginevra del figlio di Sophia Loren ma, va detto, per Carlo Ponti e Mariam Sharmanashvili era il secondo sì dopo quello ben più pomposo celebrato in Georgia. E a proposito di matrimonio: Aurora Ramazzotti ha finalmente svelato quando verrà celebrato il suo con Goffredo Cerza. Arriveranno all'altare anche Elisabetta Canalis e Alvise Rigo? Chissà… Certo è presto per dirlo ma i due, che fanno coppia da poco, stanno piano piano uscendo allo scoperto.
LUNEDI' 6 OTTOBRE
Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli battezzano Kian, festa in famiglia
Stefano De Martino per la prima volta sui video rubati: “Mi sono sentito sporco”
MARTEDI' 7 OTTOBRE
Il figlio di Sophia Loren si è sposato, sui social la foto di famiglia
Elisabetta Canalis a Milano sulla moto di Alvise Rigo
MERCOLEDI' 8 OTTOBRE
Giulia De Lellis ha partorito, l'annuncio con Priscilla tra le braccia di Tony Effe
William litiga con Re Carlo e spiega a Harry come cambierà la monarchia
GIOVEDII' 9 OTTOBRE
Aurora Ramazzotti svela la data delle nozze
Raimondo Todaro in ospedale dopo l'intervento per un tumore: ecco come sta
VENERDI' 10 OTTOBRE