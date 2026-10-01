Fotogallery - Claudia Gerini, baci hot con il nuovo fidanzato
© Diva e Donna
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L'attrice e il cantante, separati dal 2016, hanno costruito negli anni un rapporto di amicizia ormai consolidato: le foto sui social lo dimostrano
Claudia Gerini e Federico Zampaglione, separati dal 2016 dopo oltre 10 anni insieme, si sono ritrovati per un'occasione speciale: i 17 anni della figlia Linda. L'attrice 54enne e il frontman dei Tiromancino hanno festeggiato fianco a fianco la ragazza, nata nel 2009 dalla loro relazione, condividendo sui social alcuni scatti della festa. "Auguri amore, buon compleanno. Sei la nostra gioia. Sei la nostra felicità", ha scritto Gerini.
Nelle due foto pubblicate su Instagram, Claudia Gerini e Federico Zampaglione, 58 anni, posano ai lati della figlia, sorridente davanti alla torta preparata per i suoi 17 anni. Linda, con un abito giallo, è al centro tra mamma e papà, mentre davanti a loro spicca il dolce decorato con fiori, fragole e dettagli colorati.
"Ti amo", conclude Gerini nel messaggio affidato ai social, accompagnandolo dagli hashtag "Lilly", "family" e "seventeen". Anche Zampaglione ha dedicato pubblicamente un pensiero alla figlia: "Auguri vita mia". Per l'occasione l'attrice ha aperto anche l'album dei ricordi: tra le immagini pubblicate compare infatti una Linda ancora bambina, sorridente mentre tiene tra le braccia un cagnolino.
Il compleanno di Linda riunisce ancora una volta due genitori che, dopo la fine della loro relazione, hanno scelto di mantenere un rapporto molto stretto. L'attrice e il cantante - che si innamorarono nel 2004 sul set del video musicale "Amore impossibile" dei Tiromancino - sono stati insieme dal 2004 al 2016 e nel 2009 è nata Linda. La separazione non ha però mai cancellato il legame costruito negli anni.
Gerini aveva raccontato che tra loro non c'erano stati "strappi, tradimenti o recriminazioni", spiegando di aver conservato con l'ex compagno affetto, complicità, amicizia e la condivisione del ruolo genitoriale. Una sintonia confermata più recentemente dallo stesso Zampaglione. "Io e Claudia ci vogliamo molto bene. Essenzialmente siamo amici", aveva raccontato nel 2025, sottolineando come la priorità, al momento della separazione, fosse stata proteggere la figlia e mantenere l'armonia familiare.
Gerini e Zampaglione avevano già condiviso pubblicamente altri momenti importanti della vita di Linda. Nel maggio 2024, per esempio, entrambi avevano partecipato alla cresima della figlia insieme a Giglia Marra, moglie del cantante e madrina di Linda.
In quell'occasione Gerini aveva pubblicato alcuni scatti della giornata accompagnandoli con una sola parola: "Famiglia". Zampaglione ha poi spiegato che l'attuale moglie e la sua ex compagna sono diventate molto amiche e che la famiglia continua a condividere le ricorrenze come il Natale.
Linda è la secondogenita di Claudia Gerini, già mamma di Rosa (nata nel 2004 dal matrimonio con Alessandro Enginoli). Negli anni l'attrice ha parlato spesso del rapporto con le sue due figlie, raccontando di volerle crescere lasciando loro indipendenza e libertà nelle proprie scelte. A oggi, Linda sta coltivando un interesse per il mondo dello spettacolo e si è esibita anche sul palco insieme al padre, mentre la sorella Rosa ha intrapreso studi di recitazione.
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