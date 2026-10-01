Claudia Gerini e Federico Zampaglione, separati dal 2016 dopo oltre 10 anni insieme, si sono ritrovati per un'occasione speciale: i 17 anni della figlia Linda. L'attrice 54enne e il frontman dei Tiromancino hanno festeggiato fianco a fianco la ragazza, nata nel 2009 dalla loro relazione, condividendo sui social alcuni scatti della festa. "Auguri amore, buon compleanno. Sei la nostra gioia. Sei la nostra felicità", ha scritto Gerini.