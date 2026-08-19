Il gesto che sorprende

Claudia Gerini si rivela una nuotatrice provetta: tuffo spettacolare a Patmo (con tanto di topless)

Il salto è riuscito alla perfezione, ma al momento di riemergere dall'acqua il costume intero ha ceduto, lasciandola per qualche come mamma l'ha fatta

19 Ago 2026 - 18:16
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Il tuffo di Claudia Gerini © Instagram

Il tuffo di Claudia Gerini © Instagram

Una vacanza in Grecia si trasforma per Claudia Gerini in un momento tanto spettacolare quanto inaspettato. Durante una gita in barca nelle acque di fronte a Patmo, l'attrice ha infatti deciso di cimentarsi in un tuffo acrobatico, ripreso e poi condiviso con i suoi follower su Instagram. Il salto è riuscito alla perfezione, ma al momento di riemergere dall'acqua il costume intero ha ceduto, lasciandola per qualche istante in topless.

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Il tuffo dalla barca e l'imprevisto

 Nel video, la 54enne si porta sul bordo dell'imbarcazione e si lancia in acqua con grande sicurezza. Dopo il salto esegue una mezza capriola all'indietro e conclude l'acrobazia entrando in mare di testa, con un movimento che ricorda quello di una vera tuffatrice.

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L'unico contrattempo arriva subito dopo: quando Gerini torna in superficie, il costume blu senza spalline è scivolato via dalla parte superiore. L'attrice affronta l'imprevisto senza scomporsi. Una volta riemersa, utilizza le mani e l'avambraccio per coprirsi il seno e continua tranquillamente a godersi il bagno nel mare greco, trasformando l'incidente in un momento ironico della sua vacanza.

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I commenti dei follower

 La scena ha naturalmente attirato l'attenzione degli utenti di Instagram, che hanno reagito al video soprattutto con ironia e sorpresa. Tra i commenti c'è chi si è domandato se fosse davvero Gerini a compiere il salto, scrivendo: "Ma sei tu o è una controfigura". Altri, invece, hanno persino ipotizzato che il filmato potesse essere stato realizzato con l'intelligenza artificiale: "Il video è vero o è Intelligenza artificiale?".

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La passione per lo sport

 Dietro la disinvoltura mostrata nel tuffo c'è anche una lunga attenzione per l'attività fisica. Claudia Gerini ha infatti praticato danza e ha conseguito la cintura nera di taekwondo, disciplina che richiede preparazione atletica, coordinazione e controllo del corpo. Anche nel video girato durante la vacanza l'attrice appare in forma e atletica. Il costume intero blu, scelto per la giornata in barca, lascia però spazio a un piccolo incidente che non sembra averle tolto né il buonumore né la voglia di continuare a divertirsi in acqua.

Una vacanza tra mare e relax

 Dopo l'acrobazia e l'imprevisto, Gerini rimane in mare aperto e si lascia semplicemente trasportare dal momento, approfittando dell'acqua per rinfrescarsi e rilassarsi. Una scena che aggiunge un episodio curioso alla sua vacanza a Patmo e che l'attrice ha scelto di condividere senza prendersi troppo sul serio.

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© Diva e Donna
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