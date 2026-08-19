La scena ha naturalmente attirato l'attenzione degli utenti di Instagram, che hanno reagito al video soprattutto con ironia e sorpresa. Tra i commenti c'è chi si è domandato se fosse davvero Gerini a compiere il salto, scrivendo: "Ma sei tu o è una controfigura". Altri, invece, hanno persino ipotizzato che il filmato potesse essere stato realizzato con l'intelligenza artificiale: "Il video è vero o è Intelligenza artificiale?".