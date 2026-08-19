Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano a Formentera innamorati e avvinghiati
© Diva e Donna
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Il salto è riuscito alla perfezione, ma al momento di riemergere dall'acqua il costume intero ha ceduto, lasciandola per qualche come mamma l'ha fatta
Il tuffo di Claudia Gerini © Instagram
Una vacanza in Grecia si trasforma per Claudia Gerini in un momento tanto spettacolare quanto inaspettato. Durante una gita in barca nelle acque di fronte a Patmo, l'attrice ha infatti deciso di cimentarsi in un tuffo acrobatico, ripreso e poi condiviso con i suoi follower su Instagram. Il salto è riuscito alla perfezione, ma al momento di riemergere dall'acqua il costume intero ha ceduto, lasciandola per qualche istante in topless.
Nel video, la 54enne si porta sul bordo dell'imbarcazione e si lancia in acqua con grande sicurezza. Dopo il salto esegue una mezza capriola all'indietro e conclude l'acrobazia entrando in mare di testa, con un movimento che ricorda quello di una vera tuffatrice.
L'unico contrattempo arriva subito dopo: quando Gerini torna in superficie, il costume blu senza spalline è scivolato via dalla parte superiore. L'attrice affronta l'imprevisto senza scomporsi. Una volta riemersa, utilizza le mani e l'avambraccio per coprirsi il seno e continua tranquillamente a godersi il bagno nel mare greco, trasformando l'incidente in un momento ironico della sua vacanza.
La scena ha naturalmente attirato l'attenzione degli utenti di Instagram, che hanno reagito al video soprattutto con ironia e sorpresa. Tra i commenti c'è chi si è domandato se fosse davvero Gerini a compiere il salto, scrivendo: "Ma sei tu o è una controfigura". Altri, invece, hanno persino ipotizzato che il filmato potesse essere stato realizzato con l'intelligenza artificiale: "Il video è vero o è Intelligenza artificiale?".
Dietro la disinvoltura mostrata nel tuffo c'è anche una lunga attenzione per l'attività fisica. Claudia Gerini ha infatti praticato danza e ha conseguito la cintura nera di taekwondo, disciplina che richiede preparazione atletica, coordinazione e controllo del corpo. Anche nel video girato durante la vacanza l'attrice appare in forma e atletica. Il costume intero blu, scelto per la giornata in barca, lascia però spazio a un piccolo incidente che non sembra averle tolto né il buonumore né la voglia di continuare a divertirsi in acqua.
Dopo l'acrobazia e l'imprevisto, Gerini rimane in mare aperto e si lascia semplicemente trasportare dal momento, approfittando dell'acqua per rinfrescarsi e rilassarsi. Una scena che aggiunge un episodio curioso alla sua vacanza a Patmo e che l'attrice ha scelto di condividere senza prendersi troppo sul serio.
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