Claudia Gerini in vacanza a Bali, c'è anche il nuovo fidanzato?

Quel che è certo è che Claudia Gerini a Bali è serena e rilassata. Sull'altalena si diverte e gioca con le pose scegliendone anche qualcuna un po' più piccante delle altre. "Gioco con la vita", scrive l'attrice 51enne condividendo le foto sui social e sfoggiando un fisico niente male. Dice di essere con la famiglia, ma non specifica nulla sulla presenza del suo nuovo compagno Riccardo Sangiuliano.

Paparazzati a Roma e Napoli

Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano sono stati paparazzati a Roma e a Napoli in atteggiamenti che non lasciano equivoci sul loro legame. Lui è l'ex marito di Nathaly Caldonazzo, manager di un'importante società di intermediazione assicurativa. Prima di incontrarlo, l'attrice si dichiarava single: "In questo momento non ho una relazione, sono in fase libertà... Sono in osservazione diciamo" aveva scritto sui social in aprile. E' passato solo qualche mese ma la sua situazione sentimentale è decisamente cambiata..