Claudia Gerini in bikini: "Ci difendiamo discretamente"

Il più delle volte la palestra l’ho trovata chiusa!!! E si vede”. Claudia Gerini pubblica un post con delle foto in bikini al mare alle Baleari. Per anticipare eventuali commenti degli haters lancia un messaggio body positive, proprio come aveva fatto qualche ora prima la “collega” Nancy Brilli. E la Gerini conclude: “Ma diciamo che ci stiamo difendendo discretamente”. E tra gli hashtag cita “non solo fitness” e “amante della pasta”.

Bella, sempre intrigante e sexy, Claudia Gerini è un’icona di bellezza femminile e di sensualità. Spigliata, decisa, sicura di sé, l’attrice non si nasconde mai dietro un filtro o una finzione, preferendo mostrarsi genuina e naturale. Eccola in spiaggia con addosso un bikini striminzito verde scuro che risalta le sue forme. E con ironia confida di non essere una fissata della palestra e di amare la buona tavola. I commenti dei follower sono unanimi: “Sei fantastica così come sei”. E l’attrice Elena Sofia Ricci scrive: “Top”.

