"Dopo due anni da single, lui mi ha fatto tornare la voglia di condividere" aveva detto Claudia Gerini nel corso di un'intervista al settimanale F. "È una storia che mi fa stare molto bene e dà pienezza alla mia femminilità. Spero di continuare a farlo felice, e che lui continui a far felice me" ha aggiunto a proposito della relazione con Riccardo Sangiuliano. "Alle donne che dopo aver avuto delusioni in amore ci rinunciano, direi al contrario di insistere fino a che non lo trovano. Bisogna cercare ovunque senza mai smettere. Per essere amate dobbiamo amare e non rinunciare a un sentimento così bello, che ci fa stare così bene", ha concluso.