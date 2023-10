L'attrice e il manager sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna a spasso mano nella mano e poi in auto mentre si scambiano un bacio appassionato. "Sono innamorata, sto vivendo una bellissima relazione, anche se stiamo insieme da pochi mesi" aveva detto lei intervistata in un programma radio, e le effusioni hot con il nuovo fidanzato sono la dimostrazione che stava dicendo la verità.

Tgcom24

Appassionati insieme Diva e Donna ha immortalato Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano a passeggio insieme, mano nella mano. Si vede che sono felici, sorridono ai flash e i loro occhi sono pieni di gioia. Lei indossa un'elegante camicia color petrolio e pantaloni neri, lui maglioncino grigio e jeans. Poi salgono in auto pensano di essere al sicuro e al riparo dagli obiettivi dei fotografi, ed è lì che scatta la passione. Il bacio che si scambiano è rovente e intenso, carico di eros. I paparazzi sono in agguato e non si lasciano sfuggire il loro scambio di effusioni.

Claudia Gerini, la storia d'amore con il nuovo compagno Riccardo Sangiuliano La storia d'amore di Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano aveva già trovato posto tra le cronache rosa quando i due facevano coppia da pochissimo. Quella volta era stato il settimanale Chi a paparazzarli prima a spasso insieme a Roma, poi mentre si baciavano nella notte a Napoli e infine affacciati, il mattino dopo, alla stessa finestra. Un amore immortalato sul nascere in estate e che continua a bruciare anche in autunno. A Bali in vacanza aveva posato maliziosa in costume: nelle foto social l'attrice compariva da sola ma tutto lasciava pensare che fosse in compagnia del suo nuovo amore.

Chi è Riccardo Sangiuliano Nonostante la sua vita si svolga lontana dal mondo dello spettacolo, Riccardo Sangiuliano non è ignoto al mondo del gossip. L'imprenditore napoletano è l'ex marito di Nathaly Caldonazzo, da cui ha avuto una figlia, Mia, oggi 19enne. Il nuovo fidanzato di Claudia Gerini è laureato in finanza aziendale, ha conseguito un master alla Columbia University, ha lavorato per un istituto finanziario svizzero e oggi è manager di un'importante società di intermediazione assicurativa.