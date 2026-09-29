le prime indiscrezioni

Sydney Sweeney potrebbe interpretare Britney Spears in un biopic

L'attrice di Euphoria sarebbe fra le candidate per interpretare la popstar in un film biografico basato sull'autobiografia "The Woman in Me"

29 Set 2026 - 13:22
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Sydney Sweeney potrebbe essere la protagonista del biopic cinematografico dedicato a Britney Spears, ispirato all'autobiografia "The Woman in Me" del 2023 e in fase di sviluppo da parte di Universal Pictures. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali. Il regista Jon M. Chu ha infatti dichiarato di non essersi ancora dedicato alla scelta del cast, rendendo quella di Sweeney solo una delle prime voci circolate sul progetto.

Lo stato attuale della produzione

 Secondo alcune fonti interne a Hollywood, l'attrice di "Euphoria" sarebbe tra i profili che destano maggiore interesse. La Universal non ha ancora scelto l'interprete, e sia il regista Jon M. Chu che la sceneggiatrice Liz Meriwether, creatrice della serie tv "New Girl", hanno confermato che il film si trova nelle fasi preliminari, concentrate sulla sceneggiatura e sulla struttura narrativa che non sulle audizioni.

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Gli altri nomi quotati

 Quella di Sydney Sweeney non è l'unica voce emersa finora. Negli ultimi anni sono state accostate al personaggio anche Millie Bobby Brown, Addison Rae, Bailee Madison e Kylie Schultz. In passato la stessa Brown aveva espresso, durante il Drew Barrymore Show nel 2022, il desiderio di interpretare la popstar per via di un vissuto simile, mentre altre candidate hanno cercato di mettersi in mostra tramite i social media. Nessuna di queste ipotesi costituisce però una scelta ufficiale.

Venezia 83, Sydney Sweeney "trasparente" al Lido. Al suo fianco c'è Scooter Braun

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Il team dietro il biopic

 Il film è comunque un'iniziativa concreta: Universal ha acquistato i diritti di "The Woman in Me" nel 2024, affidando la regia a Jon M. Chu e la produzione a Marc Platt, con Liz Meriwether come sceneggiatrice da luglio 2026. La pellicola si basa sul memoir della cantante, che racconta la sua infanzia, il successo planetario, il rapporto difficile con i media e la lunga tutela legale conclusasi nel 2021, con il coinvolgimento diretto della stessa Britney Spears. In sostanza, il nome di Sydney Sweeney è legato a un'indiscrezione e non a un ingaggio ufficiale. La produzione è ancora lontana dalla fase di selezione del cast e saranno i futuri annunci della Universal e del team creativo a svelare chi interpreterà la celebre popstar sul grande schermo.

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