Il film è comunque un'iniziativa concreta: Universal ha acquistato i diritti di "The Woman in Me" nel 2024, affidando la regia a Jon M. Chu e la produzione a Marc Platt, con Liz Meriwether come sceneggiatrice da luglio 2026. La pellicola si basa sul memoir della cantante, che racconta la sua infanzia, il successo planetario, il rapporto difficile con i media e la lunga tutela legale conclusasi nel 2021, con il coinvolgimento diretto della stessa Britney Spears. In sostanza, il nome di Sydney Sweeney è legato a un'indiscrezione e non a un ingaggio ufficiale. La produzione è ancora lontana dalla fase di selezione del cast e saranno i futuri annunci della Universal e del team creativo a svelare chi interpreterà la celebre popstar sul grande schermo.