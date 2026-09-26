È morto Bruno Kramm, musicista tedesco e fondatore dei Das Ich, storico gruppo della scena dark e industriale, durante un concerto nella sala Planta Baja, a Granada. Il tastierista, 50 anni, si sarebbe sentito male mentre l'esibizione stava per concludersi. Poco dopo sono partite numerose richieste di aiuto ai servizi di emergenza spagnoli: le segnalazioni parlavano di una persona accasciata e priva di reazione all'interno del locale. Dopo l'allarme sono intervenuti gli agenti della polizia locale, la Policía Nacional e le squadre sanitarie di emergenza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Al momento non sono state indicate ufficialmente le cause del decesso.
Chi era Bruno Kramm?
Bruno Kramm aveva fondato i Das Ich nel 1989 insieme a Stefan Ackermann. Il duo ha avuto un ruolo importante nello sviluppo della scena musicale dark e industriale tedesca, diventando uno dei nomi associati alla Neue Deutsche Todeskunst, corrente emersa tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. Il progetto musicale dei Das Ich si è distinto nel corso degli anni per sonorità elettroniche cupe, atmosfere teatrali e una forte componente scenica, elementi che hanno contribuito a renderlo riconoscibile all'interno della scena alternativa europea.
La serata di Granada
Il concerto rappresentava una tappa particolare per la band: si trattava della prima esibizione dei Das Ich nel sud della Spagna. La promotrice dell'evento aveva descritto lo spettacolo puntando proprio sull'impatto visivo e sulla componente fortemente performativa del gruppo, sottolineando la presenza scenica del frontman e il rapporto diretto con il pubblico.
Accertamenti sulle cause della morte
Il servizio di emergenza 112 dell'Andalusia ha ricevuto le chiamate intorno alla mezzanotte. Secondo quanto riferito dai soccorritori, si trattava di un componente della band che in quel momento si trovava sul palco per il concerto. Dopo il decesso sono stati avviati gli accertamenti da parte delle autorità giudiziarie spagnole. L'obiettivo è ricostruire con precisione quanto accaduto durante gli ultimi momenti del concerto e stabilire le cause della morte. La salma sarà sottoposta ad autopsia, un esame necessario per chiarire l'origine del malore e fornire elementi utili all'indagine.