È morto Bruno Kramm, musicista tedesco e fondatore dei Das Ich, storico gruppo della scena dark e industriale, durante un concerto nella sala Planta Baja, a Granada. Il tastierista, 50 anni, si sarebbe sentito male mentre l'esibizione stava per concludersi. Poco dopo sono partite numerose richieste di aiuto ai servizi di emergenza spagnoli: le segnalazioni parlavano di una persona accasciata e priva di reazione all'interno del locale. Dopo l'allarme sono intervenuti gli agenti della polizia locale, la Policía Nacional e le squadre sanitarie di emergenza, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Al momento non sono state indicate ufficialmente le cause del decesso.