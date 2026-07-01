È morto Victor Willis, il frontman dei Village People

È morto a 74 anni Victor Willis, il cantante, leader originale e dal 2017 di nuovo frontman del gruppo dei Village People. Lo ha annuncia la band su Facebook. "Siamo profondamente addolorati nell'annunciare la scomparsa di Victor Willis, cantante dei Village People. Victor si è spento martedì 30 giugno 2026 dopo una breve ma aggressiva malattia. Si richiede rispetto per la sua privacy" si legge sulla pagina ufficiale. La moglie, Karen-Huff Willis, ha pubblicato un comunicato simile sulla pagina Facebook personale del musicista.
Willis era nato il 1 luglio 1951 a Dallas. Il musicista texano, oltre che cantante, è stato coautore dei più grandi successi del gruppo, tra cui "YMCA", "Go West" e "In The Navy". Il gruppo è diventato famoso a livello internazionale negli anni ’70, con i vari membri che si esibivano vestiti da personaggi archetipici del mondo maschile. Willis interpretava alternativamente il ruolo di un poliziotto e di un ufficiale della marina.
Victor Willis ha lasciato la band nel 1980 e ha trascorso anni impegnato in una battaglia legale per i diritti d’autore delle canzoni che aveva scritto. È però rientrato nel gruppo nel 2017 e ha eseguito “YMCA” al comizio pre-insediamento del presidente Donald Trump nel gennaio 2025.