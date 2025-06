Colto presumibilmente da un collasso per disidratazione il cantante è stato visitato e poco dopo dimesso, ma il concerto, a cui stava assistendo anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli in prima fila, non verrà purtroppo replicato, perché la band ha quasi subito fatto rientro negli Usa. Dopo i primi accertamenti ed esami medici infatti, il leader dei Village People ha chiesto di firmare volontariamente le dimissioni, per tornare in America come da programma.

La moglie di Willis che era presente, visibilmente preoccupata, ha dichiarato che non era mai accaduto nulla del genere durante la lunga carriera dell'artista.

"Il cantante - si legge in una nota dell'organizzazione - durante i due giorni di prove era apparso in ottima forma, manifestando grande entusiasmo per il progetto portato avanti.