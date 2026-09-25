E proprio ai Sussex è tornata nella chiusura del messaggio, facendo riferimento a uno dei temi affrontati recentemente sui suoi social. "E non appena avrò un weekend libero... gita nel Sussex. Sassex. Sassux. Quello lì", ha scritto. Un modo tutto suo per raccontare ai follower qualche giorno complicato senza rinunciare al sorriso. Per il momento Mangione resta quindi in ospedale, dove, come ha spiegato lei stessa, è seguita con attenzione, con la speranza di poter tornare presto a casa.