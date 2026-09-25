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Alice Mangione finisce in ospedale: "Pensavo fosse una cistite, invece era arrivata ai reni" © Instagram
Alice Mangione è ricoverata in ospedale da alcuni giorni a causa di un’infiammazione arrivata fino ai reni. A raccontarlo è stata la stessa attrice e comica, 42 anni, che dopo un periodo di assenza dai social ha pubblicato su Instagram una foto dal letto d’ospedale per spiegare ai follower cosa le è successo.
E anche questa volta non ha rinunciato alla sua ironia. "Pensavo fosse una cistite invece era un calesse", ha esordito Mangione, giocando sul titolo del celebre film di Massimo Troisi "Pensavo fosse amore... invece era un calesse".
Nel post la comica è poi entrata nel dettaglio di quanto accaduto negli ultimi giorni. "Vi ricordate che settimana scorsa vi avevo parlato di un sospetto di cistite? Ho un po' esagerato e ho fatto arrivare l’infiammazione fino ai reni, così da sabato sono ricoverata", ha raccontato.
Parole che hanno inevitabilmente fatto preoccupare chi la segue, ma è stata la stessa Mangione a rassicurare subito sulle sue condizioni: "Niente di grave davvero, si stanno prendendo cura di me con grandissima attenzione e scrupolosità e presto (prestissimo spero!) sarò fuori".
Anche dal letto d’ospedale, Mangione ha mantenuto il tono che da sempre caratterizza i suoi contenuti. All'inizio del post aveva infatti scherzato: "Sono qui perché non so pronunciare Sussex ma mi stanno curando".
E proprio ai Sussex è tornata nella chiusura del messaggio, facendo riferimento a uno dei temi affrontati recentemente sui suoi social. "E non appena avrò un weekend libero... gita nel Sussex. Sassex. Sassux. Quello lì", ha scritto. Un modo tutto suo per raccontare ai follower qualche giorno complicato senza rinunciare al sorriso. Per il momento Mangione resta quindi in ospedale, dove, come ha spiegato lei stessa, è seguita con attenzione, con la speranza di poter tornare presto a casa.
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