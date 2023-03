Chanel Totti guida senza cintura, critiche social

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha postato un'immagine in cui appare a bordo della minicar che i genitori le hanno regalato per il quindicesimo compleanno . Sceglie una posa spavalda per mostrare l'outfit firmato, ma quello che i follower notano è l'assenza della cintura di sicurezza.

Non si sa se Chanel Totti abbia semplicemente scelto di posare all'interno dell'auto in sosta o se si sia scattata il selfie mentre era alla guida. Con il piede poggiato sul sedile (la minicar ha il cambio automatico e non c'è il pedale della frizione) e l'espressione spavalda, lo sguardo nascosto da grandi occhiali neri, la figlia di Ilary Blasi ha scatenato le ire dei follower. In molti le hanno dato dell'imprudente, puntando il dito contro un atteggiamento irresponsabile.

